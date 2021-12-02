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Бюджет-2022: экономист указал на проблему с пенсиями и субсидиями Госбюджет может потребовать расширений для выплаты пенсий и субсидий на ЖКХ, считает эксперт

В Украине парламент проголосовал за госбюджет на 2022 год. На что может идти меньше денег из тех программ, которые существуют на сегодняшний день, рассказал в программе "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" экономический эксперт Даниил Монин.

По словам эксперта, бюджет может быть выполнен с меньшим дефицитом, однако есть вопросы к финансированию пенсий и субсидий ЖКХ.

"Бюджет собран с увеличением на 55 млрд грн. Я его считаю реалистичным. Более того, я считаю, что он будет выполнен с меньшим дефицитом... Но есть две статьи, по которым у меня есть большие вопросы. Это пенсии, на которые, по моей оценке, не хватит 30 млрд, и придется в сентябре расширять бюджет. Также большой вопрос по выплатам субсидий по ЖКХ, который остались на уровне 38 млрд, а в этом году даже уже 47 млрд грн предусмотрели, расширили бюджет", — сказал Монин.

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Экономист отметил, что в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ), ситуация с колебанием цен на газ, к примеру, не учтена.

"Я думаю, что с учетом того, что в меморандуме с МВФ вообще не регулируется цена домохозяйствам и текущея цена в 1100 долларов за газ, то, простите, в следующем году может потребоваться еще 50 млрд грн, либо же они не будут выполнять меморандум с МВФ", — сказал эксперт.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год. Поддержали его 264 нардепа во втором чтении и 268 – в целом. Свои голоса отдали преимущественно "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра".

В бюджет дополнительно заложили 25 млрд грн на инфраструктуру. Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы - 1,498 трлн грн. По сравнению с первым чтением, доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Также в бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко раскритиковал ключевые показатели в принятом бюджете, в частности относительно пенсий, зарплат и инфляции.

"Инфляция уже больше 11%. ...Это ударило по украинцам, они стали меньше получать. Цены наоборот – выросли на 20-30%. Поэтому мы требуем от правительства: сдерживайте цены, снижайте платежки и сделайте так, чтобы люди получали напрямую льготы, которые им принадлежат. Если снять льготы с власти – это минимум доплата к каждой пенсии 5% здесь и сейчас. 10% доплаты к пенсии – ликвидация всяких кормушек, отмывание денег и неоправданных расходов на всяческие неоправданные проекты", — отметил он.