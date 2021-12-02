14:44, Сегодня

Бюджет-2022 является проектом бедности: нардеп объяснил цифры "Украина – не только и не столько проекты президента, сколько граждане Украины"

В эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат Валентин Наливайченко рассказал, что не так с принятым во втором чтении проектом государственного бюджета.

"Проголосованный проект государственного бюджета на 2022 год – снова проект бедности и бедных граждан Украины. Он ничего хорошего Украине не дает. "Украина – не только и не столько проекты президента, сколько граждане Украины, социальные проекты. И самое главное – чтобы заработали заводы, а не наоборот. А забирать у одних и ремонтировать асфальт... Мы не против ремонта дорог, но не только ремонтом дорог должны жить власти. Это средства налогоплательщиков и они имеют право получать их обратно в виде доплат, преференций, льгот тем, кто работает: пенсионерам, студентам и так далее", - сказал он.

Также депутат прокомментировал идею президента раздать 1 тысячу гривен вакцинированным украинцам:

"Нужно не обманывать людей, а выплачивать напрямую. И это будет нормальный ход. Каждый, кто вакцинировался, должен получить живые деньги. Эти деньги нужны каждому гражданину, ведь в семьях, к сожалению, до сих пор болеют. А лечение стоит минимум 20 тысяч гривен. Мы это проходили. Дайте хотя бы тысячу гривен, но честно, а не на спортзалы или другое".

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Наливайченко раскритиковал ключевые показатели в принятом бюджете, в частности относительно пенсий, зарплат и инфляции.

"Инфляция уже больше 11%. ...Это ударило по украинцам, они стали меньше получать. Цены наоборот – выросли на 20-30%. Поэтому мы требуем от правительства: сдерживайте цены, снижайте платежки и сделайте так, чтобы люди получали напрямую льготы, которые им принадлежат. Если снять льготы с власти – это минимум доплата к каждой пенсии 5% здесь и сейчас. 10% доплаты к пенсии – ликвидация всяких кормушек, отмывание денег и неоправданных расходов на всяческие неоправданные проекты", - отметил он.

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Напомним, в четверг, 2 декабря, Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год. Поддержали его 264 нардепа во втором чтении и 268 – в целом. Свои голоса отдали преимущественно "Слуги народа", "За будущее" и "Довира".

В бюджет дополнительно заложили 25 млрд грн на инфраструктуру. Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы - 1,498 трлн грн. По сравнению с первым чтением, доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд грн (3,5% от ВВП).

Также в бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.