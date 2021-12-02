11:54, Сегодня

Прорыв в зеленой энергетике в Британии: ученые обуздали энергию волн На тестирование было выделено 3 миллиона фунта стерлингов

В Великобритании успешно испытали прототип морской электростанции, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24"

На тестирование было выделено 3 миллиона фунта стерлингов. Устройство провело в море почти полгода и выдержало волны высотой более 2 метров. Теперь установку перевезут на Оркнейские острова. Этот регион Соединенного Королевства известен активным развитием "зеленой энергии".

Там электростанцию ​​подключат к подводной батарее, которая будет питать стратегически важные предприятия.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует создать современный центр возобновляемой энергии. Там поставят ветряные мельницы, солнечные электростанции и будут производить чистый водород. А уже через 15 лет Британия планирует полностью отказаться от ископаемого топлива и удовлетворять потребности страны зеленой генерацией.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия построит целый остров с чистой экосистемой. Это будет мегаполис нового поколения, оснащенный работами, космическими технологиями и искусственным интеллектом. Строительство планируют завершить к 2030 году.

Кроме того, Китай на пути к зеленому будущему планирует в ближайшие 40 лет покрыть половину потребности в электричестве энергией солнца. К этому времени экологические киловаты станут дешевле угольной генерации — кВт-ч будет стоить менее 2,5 цента. Таковы результаты совместного исследования британских и китайских ученых.