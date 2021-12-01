22:15, Вчера

Украинцы платят дважды – Спивак огорчил скачком цен "В конце февраля в начале марта страна почуствует серьезное повышение цен"

В эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина" 24 телеведущий и политолог Дмитрий Спивак объяснил, почему в Украине серьезно дорожают продукты питания.

"Безумно высокие - до 50% пошлины на масло и сахар о чем говорят? Когда-то может это и было оправдано, введение таких высоких пошлин, чтобы поднять отечественного производителя. Но в сегодняшней ситуации - это убивает рынок. Импорт сюда прийти не может - им это невыгодно, наши отечественные агробароны взвинчивают цены донельзя", - говорит он.

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По словам Спивака, рост цен на продукты питания происходит на фоне того, что государство выделило около 3 миллиардов гривен дотаций агропромышленному комплексу.

"А для чего? Я так понимаю для того, чтобы в сложные времена все эти агрофирмы удерживали цены на продукты питания. Иначе мы с вами дважды платим из кармана - через государственный бюджет дотаций агробаронам, которые взвинчивают цены и зарабатывают трижды", - сказал телеведущий.

Также Спивак намекнул на то, что в Госрезерве нету запасов, что тоже влияет на рыночные цены.

"Госрезерв - это запасы, в том числе продовольствия, на вот такие случаи: военные вещи, пандемия, кризис и так далее. Вот для чего нужен госрезерв - чтобы можно было как-то балансировать", - отметил политолог.

Также он объяснил, для чего в Украине создавалась такая "Государственная продовольственная зерновая компания".

"Суть вот в чем: они должны закупать продовольствие тогда, когда это выгодно по наиболее дешевым ценам, чтобы во время кризиса удерживать цену на определенном уровне. Компания не работает, гсрезерв пустой, коррупция тотальная, агробароны вывозят из страны все, что угодно. За весь 2020 год агрохолдинги уплатили 16 миллиардов гривен налогов, при том, что 3 миллиарда мы платим дотации из собственного кармана", - подчеркнул он.

Эксперт прогнозирует, что уже в начале 2022 года украинцы ощутят значительный скачок цен на все продовольственные товары.

"Сюда если добавить объективную ситуацию с газом, то конечно экономика имеет инерцию свою и инертность. Поэтому в конце февраля в начале марта страна почувствует серьезное повышение цен практически на все продукты питания", - заявил Спивак.

Ранее свое объяснение подорожанию продуктов в Украине озвучивал в эфире телеканала "Украина 24" глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар к ним заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытках увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.