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Доллар продолжает расти: новый курс валют от НБУ на 2 декабря Гривня немного укрепилась в отношении евро, но продолжила падение с учетом курса американского доллара

Украинская национальная валюта продолжает обесцениваться в отношении цены на доллар США. Если же брать новый курс евро, то относительно этой валюты гривня слегка "подросла".

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины. Так, 2 декабря, американский доллар подорожал на 2 копейки, а вот евро подешевел на 8 копеек.

Таким образом, сегодня в Украине будет действовать следующий курс валют:

Доллар США – 27,23 грн

Евро – 30,84 грн

Для сравнения напомним курс доллара и евро в понедельник, 29 ноября:

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

Отметим, что на прошлой неделе доллар был самым дорогим 26 ноября (27,03 грн), а самым дешевым - 22 ноября (26,57 грн).

Евро, как и доллар, самым дорогим был 26 ноября (30,34 грн), а самым дешевым - 22 ноября (29,90 грн).

Стоит напомнить, что колебание гривни ранее прокомментировал на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак. Эксперт сообщил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

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"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе. После заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал Спивак.