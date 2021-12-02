Доллар продолжает расти: новый курс валют от НБУ на 2 декабря
Гривня немного укрепилась в отношении евро, но продолжила падение с учетом курса американского доллара
Украинская национальная валюта продолжает обесцениваться в отношении цены на доллар США. Если же брать новый курс евро, то относительно этой валюты гривня слегка "подросла".
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины. Так, 2 декабря, американский доллар подорожал на 2 копейки, а вот евро подешевел на 8 копеек.
Таким образом, сегодня в Украине будет действовать следующий курс валют:
- Доллар США – 27,23 грн
- Евро – 30,84 грн
Для сравнения напомним курс доллара и евро в понедельник, 29 ноября:
29 ноября
30 ноября
1 декабря
2 декабря
Отметим, что на прошлой неделе доллар был самым дорогим 26 ноября (27,03 грн), а самым дешевым - 22 ноября (26,57 грн).
Евро, как и доллар, самым дорогим был 26 ноября (30,34 грн), а самым дешевым - 22 ноября (29,90 грн).
Стоит напомнить, что колебание гривни ранее прокомментировал на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак. Эксперт сообщил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.
Читайте также: Ющенко рассказал, как в Украине противостояли появлению на гривнях Мазепы
"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе. После заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал Спивак.