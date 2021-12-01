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Экономический паспорт: сколько смогут получить украинцы от доходов за недра "В мире есть такие примеры"

Во время введения экономического паспорта украинца, анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским, могут быть разные расчеты, заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"Когда мы говорим об экономическом паспорте украинца, это значит, что часть ренты, которая сегодня поступает в государственный бюджет, будет направляться на персонифицированные счета детей, рожденных с соответствующей даты. Если посчитать, сколько это будет, то есть разные расчеты, но примерно это будет получаться - за весь период (скажем, с рождения до 18 лет) - от 10 до 12 тысяч гривен - на том счете может таким образом аккумулироваться", – сказал он.

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"Поможет это ребенку? Ну, может быть, поможет. Уменьшит это поступление в государственный бюджет от уплаты рентной платы? Бесспорно - однозначно так будет. В мире есть такие примеры... но там цены и цифры несколько иные", - рассказал экономист.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

"До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что средства на "экономическом паспорте украинца" появятся благодаря принятому 30 ноября налоговому закону №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов.