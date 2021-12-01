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Скандал с зеленой энергетикой: Спивак рассказал о рисках для Украины "Какие инвестиции сюда придут"?

Ситуация с невыплатой 3 млрд грн энергетической компании ДТЭК за выработанную зеленую энергию, может привести к тому, что инвесторы перестанут верить Украине и не будут инвестировать деньги в экономику. Об этом заявил в программе "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

"Эти 3 миллиарда пока что лежат. Но если их потратят куда нибудь в другую сторону - это государственное преступление. И вот эти люди-временщики рано или поздно сядут на скамью подсудимых", - сказал он.

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Спивак отметил, что из-за этого скандала Украина рискует потерять доверие европейских и мировых инвесторов.

"Ложатся не акции конкретной компании - ложатся акции, капитализация и доверие к Украине, как к государству. Какие инвестиции сюда придут, когда европейцы говорят: Вы там что, очумели? Это не ваши деньги, вы должны были их четко направить на погашение долгов перед "зелеными инвесторами".

Отметим, что 15 ноября пресс-служба ДТЭК ВИЭ заявила, что общая задолженность перед компанией за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд. грн. В пресс-релизе отмечалось, что компания заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации", а также требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, председателя АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за электроэнергию", — говорится в заявлении ДТЭК ВИЭ.

Решение правительства может иметь серьезные последствия для Украины, заявил, в свою очередь, нардеп из "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Речь идет о более 10 миллиардах евроинвестиций. Какое-то очередное волюнтаристское решение будет иметь очень серьезные последствия для государства, потому что на рынке альтернативной энергетики сложился глубокий кризис еще с начала прошлого года. Накопились долги в размере более 20 миллиардов гривен, и эти долги правительство пообещало оплатить полностью. Правительство должно было это сделать еще в начале этого года. Было соответствующее обязательство украинского правительства, оно было закреплено законом, который был проголосован Верховной Радой, и подписан президентом. Но этого не произошло, долги остались в очень больших объемах", — сказал нардеп.