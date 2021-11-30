23:20, Вчера

Что будет с пенсиями украинцев – невеселый прогноз эксперта Власти искусственно сокращают количество пенсионеров, отметил Дмитрий Спивак

В результате нового этапа пенсионной реформы десятки тысяч 60-летних украинцев с 1 января не смогут выйти на пенсию.

Об этом заявил в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"С 1 января 2022 года в нашей пенсионной реформе прописаны следующие вещи - нам же говорят, что мы пенсионный возраст не повышаем, мы только повышаем рабочий стаж. Возраст, конечно, нет - до 65-ти не успел, значит до 80-ти. Сколько живут, 67? Неважно, до 80-ти. С 1 января ужесточаются нормы рабочего стажа для получения пенсии и выхода на пенсию 60-летних. С 1 января 2022 года десятки тысяч людей не смогут выйти на пенсию и получить свою "подачку" - это ведь не пенсия, это подачка для выживания, чтобы с голода не умереть. Там уже пойдет, что если меньше 19 лет стажа, то уже не 60, а 63 года, а может даже 65 лет. Они к 2024 году и далее хотят продлевать этот рабочий стаж - 20, 25, 30 лет", - отметил политолог.

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Спивак напомнил, что в 90-х годах многие украинцы работали неоформленными.

"Это не вина людей, так страна жила. Что же вы, гады, делаете? Вместо того, чтобы запустить экономику, сделать реальную пенсионную реформу, наполнить Пенсионный фонд, параллельно с солидарной пенсионной системой создавать накопительную пенсионную систему, параллельно с этим создавать механизмы, чтобы увеличить прожиточный минимум... Вместо всего этого они искусственно сокращают количество пенсионеров. Согласно их алгоритму, люди должны выходить на пенсию после 70-ти. А далеко не каждый пенсионер в Украине, особенно в сельской местности, доживает до этого возраста", - подчеркнул он.

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Напомним, что с 1 января 2022 года в Украине изменятся требования к страховому стажу для получения пенсии 60-летними. Сейчас его минимальная продолжительность сейчас составляет 28 лет, когда из зарплаты сотрудника выплачивались отчисления в Пенсионный фонд.

В 2022 году украинцы смогут выйти на пенсию, если в 60 лет будут иметь стаж от 29 лет; в 63 года при стаже от 19 до 29 лет; в 65 лет при стаже от 15 до 19 лет.

Люди, не имеющие 15 лет официального трудового стажа, смогут после достижения 65 лет рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая сегодня составляет 1854 грн.