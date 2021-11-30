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Курс валют в Украине на 30 ноября: гривна продолжает обесцениваться Тенденции подорожания доллара и евро сохранились на этой неделе, сообщает НБУ

Доллар и евро в Украине продолжают набирать в цене. Новое падение гривны относительно двух популярных валют зафиксировал Национальный банк Украины (НБУ).

Так, во вторник, 30 ноября, доллар США и евро набрали в цене еще 7 копеек. Таким образом, сегодня в Украине будет действовать следующий курс валют:

Доллар США – 27,17 грн

Евро – 30,65 грн

Для сравнения напомним курс доллара и евро в понедельник, 29 ноября:

Отметим, что на прошлой неделе доллар имел самую высокую цену 26 ноября (27,03 грн), а самую низкую - 22 ноября (26,57 грн).

Евро был самым "дорогим" 26 ноября (30,34 грн), а самым "дешевым" (как и доллар) - 22 ноября (29,90 грн).

Напомним колебания стоимости в Украине американского доллара и евро, начиная с прошлого понедельника:

22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

26 ноября

Стоит отметить, что колебание гривни ранее прокомментировал на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак. Эксперт сообщил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

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"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе. После заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал Спивак.