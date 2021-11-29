18:29, Сегодня

Глава Минфина Марченко сказал, уйдет ли он в отставку Сергей Марченко напомнил, что ему нужно выполнить бюджет-2021

Министр финансов Сергей Марченко опроверг слухи о своей возможной отставке после принятия госбюджета-2022.

На соответствующий вопрос телеканала "Украина 24" министр заявил:

"У меня такой информации нет. Мне нужно выполнить бюджет, еще остается бюджет 2021 года. Так что работаем".

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Напомним, 29 ноября в Киеве состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором народные депутаты планируют обсудить основные положения госбюджета-2022 с министром финансов Сергеем Марченко.

Также они обсудят законопроект №5600 о повышении некоторых акцизов и сборов; №6297 о выделении из госбюджета 3 млрд грн на поддержку бизнеса в период карантина; №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги.

Отметим, что Сергея Марченко называли среди министров, которые якобы могут быть отправлены в отставку.

В частности, нардеп из "Батькивщины" Валентин Наливайченко заявлял в эфире телеканала "Украина 24", что "первый, кто может уйти с поста - министр финансов".