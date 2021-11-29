16:02, Сегодня

Россия уже несет экономические потери: политолог о вероятном вторжении в Украину Политолог объяснил, почему Украина должна активно готовиться к возможному вторжению России

Украина должна быть полностью готова к новому вторжению российских вооруженных сил. От этого зависит, нападает ли РФ на Украину, или нет. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Сергей Таран.

Он считает, что Кремлю невыгодно экономически совершать новые военные действия в отношении Украины. Однако, по мнению политолога, экономической выгоды войны с Украиной для России не было в течение последних 8 лет, тем не менее, она эту агрессию проводит.

"Уже 8 лет Путин ведет войну, которая экономически ему точно не выгодна. Но он ее ведет. Поэтому рассуждения о том, что экономически ему не выгодно сейчас расширять агрессию, не работает, потому что, если бы он думал об экономике и о своих гражданах, то он давно бы вывел войска из Донбасса, снял бы санкции, и развивал бы свою экономику",- сказал Таран.

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Политолог также поделился точкой зрения, насколько реальна сегодня угроза российского вторжения.

"Нападет он или нет? Это абсолютно зависит от того, насколько Украина продемонстрирует способность защищаться. Если сейчас будет подготовка к данной возможной агрессии, сборы территориальной обороны, изменения в бюджет, и если Путин увидит, что цена агрессии будет высокой - он не будет нападать. "Хочешь мира - готовься к войне". Если мы сейчас будем готовиться к войне, вот как раз этой большой войны и не случится", — подытожил Таран.

Стоит отметить, что до комментария политолога на телеканале "Украина 24" был проведен онлайн-опрос, в котором зрителей спрашивали о том, отважится ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину. На момент оценивания ситуации Сергеем Тараном, 78% опрошенных сказали, что нет, Путин не отважится. При этом 22% опрошенных имеют противоположную точку зрения.

В свою очередь, российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что вероятность нападения РФ на Украину высока. По словам эксперта, наибольшая опасность грозит Украине со середины января.

"Зимняя кампания, когда замерзнет грязь и можно будет обходить по флангам украинские вооруженные силы, — это где-то вторая половина января, начало февраля. Это как в 2015 году, когда во второй половине января начался сначала Донецкий аэропорт, потом Дебальцево, и в феврале закончилось. Если даже ничего не случится в этот зимний период, начнется летний период. С каждым месяцем вероятность конфликта нарастает, это просто факт", — сказал он.