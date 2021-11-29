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Цены на продукты продолжают расти — эксперт объяснил причины Специалист рассказал, где больше повышают цены и зачем продают продукты по акции

Почему растут цены на продукты, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар в них заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытками увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.

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Также эксперт ответил, почему сети часто продают продукты по акции.

"Тут две стороны, этот маркетинговый ход заставляет вас постоянно ходить в один и тот же магазин для сравнения цены и быстрого выбора товаров, которые вы уже увидели, что на них скоро будет акция. То есть вас заставили прийти еще раз. Второй момент — что в среднем уровень цен всего супермаркета несущественно меняется, какие-то товары подорожали, какие-то подешевели. А вы как покупатель ходите и ищете, что подешевело", — сказал он.

Ранее сообщалось, что газовый кризис заставляет производителей менять цены на свою продукцию. Украинские пекари анонсируют подорожание хлеба. Он может вырасти в цене на 20, а то и 30 процентов. Такой прогноз озвучил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

"Оптимистически до конца года возможно подорожание на 10%, не исключено, что новый этап будет с нового года", — сказал он.