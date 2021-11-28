13:05, Сегодня

"Не думают о людях и будущем" - нардеп назвал серьезную проблему с металлоломом "Европа запрещает вывоз лома, потому что понимает, что все новое производство металлопродукции зависит от того, насколько это производство снабжено металлоломом", - сказал нардеп.

В Украине необходимо как можно скорее повысить акциз на вывоз металлолома за границу или вообще запретить его экспорт, чтобы не возникли серьезные проблемы на промышленных предприятиях.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Соха.

«В ЕС руководители государств думают о своих людях. Я общался с металлургами на «Днепроспецстали». Сегодня там люди находятся на четырехдневке, а некоторые цеха будут отправляться (в отпуск – ред.) за свой счет. Отчасти на все это влияет отсутствие сырья, металлолома. Это позор. Мы заходим в отопительный сезон, колоссальные суммы за коммуналку. У людей панические настроения», – заявил нардеп.

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«Что касается экологии, политики декарбонизации, Украина обязалась сократить выбросы углеводорода на 65%. Европа сейчас запрещает вывоз лома, потому что четко понимает, что все новое производство металлопродукции зависит от того, насколько это производство снабжено металлоломом. Поэтому Европа запрещает вывоз, думая о будущем. Мы, значит, о будущем не думаем, и о людях мы не думаем также», - добавил Соха.

Он подчеркнул, что решение нужно принимать безотлагательно – либо повышение акциза, либо запрет экспорта, чтобы украинские промышленные предприятия были полностью обеспечены этим сырьем.

Украинский металлолом должен оставаться в Украине. С таким призывом отечественные промышленники обращаются к власти. Они отмечают, что вывозить лом уже запретил Евросоюз, ведь это сырье нужно европейским металлургам для снижения выбросов углекислого газа. Теперь, чтобы экспортировать металлолом из ЕС, нужно получить разрешение регулятора. У нас же другая ситуация. Власти отказываются повысить экспортную пошлину на металлолом или запретить вообще его экспорт. Мол, это противоречит соглашениям с ЕС.

Из-за массового вывоза лома из Украины он уже стал дефицитным, сталь невозможно выплавить без использования лома. Его нехватка чревата остановкой металлургических производств. Поэтому до конца года бюджет может недополучить 1,5 млрд долларов валютной выручки. Кроме того, использование лома позволяет снизить выбросы, а значит, улучшает экологическую ситуацию. Украинские промышленники просят власти ввести мораторий на экспорт лома из страны и напоминают: благодаря переработке лома внутри страны бюджет получит гораздо больше денег, чем в случае вывоза этого сырья за границу.

Ранее в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва заявил, что из-за низкой пошлины на экспорт металлолома Украина недополучает средства в бюджет, а также упускает возможность выгодных контрактов на поставку стали в США:

«Ситуация сейчас наиболее угрожающая, пожалуй, за последние 10 лет в сфере металлургии. Дело в том, что на сегодняшний день в мире цены на лом черных металлов выросли почти в два раза. Если год назад цены были 250-350 долларов за тонну, то сейчас цена более 500 долларов за тонну. Это обусловлено тем, что большинство стран мира на сегодняшний день запрещают экспорт металлолома или тем или иным способом ограничивает экспорт. В Украине же ситуация – двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн. И если ситуация не изменится, мы рискуем в этом году экспортировать 1 млн тонн. Это самый большой показатель за последние 5 лет. Это означает, что металлургические предприятия вообще лишатся возможности произвести около 10 млн тонн стали».