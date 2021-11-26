20:48, 26 ноября

Скандал с ДТЭК связан с личной неприязнью президента - Спивак Дмитрий Спивак рассказал о жестких последствиях скандала с зеленой энергетикой

Ситуация с неоплатой услуг энергетической компании ДТЭК, которая производит также и зеленую энергию, снизит рейтинг Украины еще на несколько позиций. Об этом заявил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

Он сообщил, что международные инвесторы не будут из-за скандала с зеленой энергетикой вводить в Украину свои средства.

"ДТЭК - это компания, которая в том числе занимается зеленой энергетикой. И из-за своей личной неприязни президент просто понизил еще на несколько ступенек рейтинг Украины в глазах европейских инвесторов. Что произошло? Пришли европейские деньги, не наши деньги, мы должны были рассчитаться с инвесторами зеленой энергетики. Рассчитались со всеми, кроме одной компании. И мгновенная реакция финансового западного рынка - понизилась стоимость акций ценных бумаг, а это значит, что повысилась на 20% возможность дефолта, мгновенно пошел вверх курс доллара, мы все это видим в обменных пунктах. А это значит, что сюда не придут инвестиции, серьезные системные западные инвестиции. Никакие инвестиционные "нянечки" вам не помогут, а это значит, что из Украины будет выводиться очередная порция денег. Тогда скажите мне, что здесь стоит во главе - государственная позиция президента, или желание мщения? Вот пусть народ Украины и ответит на этот вопрос", — сказал Спивак.

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Ранее Спивак рассказал, что из-за падения котировок на ценные бумаги европейские фонды потеряли $15 млн

"Более того, пострадают европейские инвестиционные фонды, которые приобрели ценных бумаг на $825 млн, а поскольку котировки упали, сегодня они стоят $810 млн. За неделю европейские фонды потеряли $15 млн. Нас уже презирают!" — сказал политолог.

Отметим, что 15 ноября пресс-служба ДТЭК ВИЭ заявила, что общая задолженность перед компанией за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд. грн. В пресс-релизе отмечалось, что компания заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации", а также требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, председателя АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за электроэнергию", — говорится в заявлении ДТЭК ВИЭ.