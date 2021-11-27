09:57, Вчера

Курс валют в Украине на 29 ноября: евро и доллар "взлетели" еще выше В Украине новое подорожание доллара и евро – курс валют от НБУ на 29 ноября

Популярная валюта в Украине с понедельника станет еще дороже. Нацбанк (НБУ) установил новый курс валют на 29 ноября.

Как известно, в этот уик-энд, 27 и 28 ноября, курс американского доллара и евро остался без изменений, сохранив параметры курса на 26 ноября. Серьезный скачок валюты запланирован на 29 ноября.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ, в понедельник доллар подорожает на 7 копеек, а вот евро "шагнет" сразу на 24 копейки вверх.

Таким образом, 29 ноября в Украине будет действовать следующий курс валют:

Доллар США – 27,10 грн

Евро – 30,58 грн

Напомним колебания стоимости в Украине американского доллара и евро, начиная с этого понедельника:

22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

26 ноября

На этой неделе доллар имел самую высокую цену 26 ноября (27,03 грн), а самую низкую - 22 ноября (26,57 грн).

Евро на этой неделе был самым "дорогим" 29 ноября (30,34 грн), а самым "дешевым" (как и доллар) - 22 ноября (29,90 грн).

Стоит напомнить, что колебание гривни ранее прокомментировал на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак. Эксперт сообщил, что падение гривни может быть связано со скандалом в секторе зеленой энергетики, согласно которому энергетической компании ДТЭК Украина не заплатила 3 млрд грн.

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"Каждый из 40 млн граждан Украины пострадает. Первое - катастрофическая реакция всего финансового и политического европейского мира. Второе. После заявления всех финансовых институций угроза дефолта в Украине выросла на 20%. Котировки ценных бумаг упали на 5%. Гривня падает, вы этого не можете не заметить. А если котировки упали, то и проценты по кредитам станут выше, и мы будем больше тратить деньги на погашение кредитов. Беднее станут все", — сказал Спивак.