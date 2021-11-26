16:25, 26 ноября

Как защитить Украину от Путина: экономист назвал неожиданный способ Бизнес находится в страхе в ожидании усиления агрессии РФ, отметил Андрей Длигач

Украина должна сконцентрироваться на развитии инновационной экономики и привлечении инвестиций, чтобы снизить риски открытой военной агрессии со стороны президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заявил доктор экономических наук Андрей Длигач.

"Бизнес находится в страхе в ожидании усиления агрессии Российской Федерации, усиления горячей войны. Именно это и есть цель наших врагов – сделать так, чтобы бизнес откладывал решения, чтобы государство пыталось спастись, концентрировалось на безопасности, а не на развитии. Бизнес должен именно сейчас инвестировать в рост, в инновации. Именно сейчас высоки риски войны, и чтобы их снизить, мы должны расти", - заявил экономист.

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По мнению Длигача, для Украины "это единственный способ" уменьшить военную угрозу.

"Мы должны именно в Украине развивать производство и видеть для нас большие рынки - Танзания, Уганда, Нигерия, Эфиопия, Индия, Ближний Восток. Мы должны помогать Саудовской Аравии и Катару создавать зоны продовольственной безопасности для их стран в Украине... Это стремительно увеличило бы безопасность самой Украины, если бы мы делали контраверсионные, инновационные, нестандартные шаги. Именно этим мы должны заниматься, а не строительством дорог", - сказал он.

Эксперт добавил, что Украина сегодня не воспользовалась ростом мировых цен на экспортные продукты.

"Украина традиционно проедает те возможности, которые временно дает мир. Мы инвестируем не там, где создается добавка к ВВП, не там, где стремительно растет экономика. Мы инвестируем в дороги, хотя дороги не стимулируют прямые иностранные инвестиции, не стимулируют развитие других отраслей. Следует инвестировать в инновационные отрасли, в создание технологических парков и так далее", - заявил он.

Ранее политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как президент РФ Владимир Путин пытается интегрировать оккупированные районы Донбасса в российскую экономику.

"Путин преследует принцип экспансии военной, торговой, экономической. Он прекрасно понимает, что это очень серьезная сырьевая база для увеличения валового внутреннего продукта России. Для него, помимо оптимизации расходов, которые он тратит на содержание этих территорий, очень важно провоцировать экономический рост", - считает он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".