12:49, 26 ноября

Повышение пенсий: экс-министр рассказал, что не так с новыми выплатами "То, что произойдет с 1 декабря, делалось до Зеленского"

Повышение пенсий украинцам с 1 декабря могло быть намного большим, если бы правительство перевело часть денег из ремонта дорог на пенсионное обеспечение. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко.

"Раз в полгода повышается пенсия на 80 гривен – это то, чего он добивался, когда шел на президентство? Это то, что он обещал людям (Владимир Зеленский,-ред)? Наверное, власть должна нам рассказать, насколько то, что сейчас происходит в пенсионном обеспечении, отвечает потребностям простых людей. То, что произойдет с 1 декабря, делалось и до Зеленского. Это просто исполнение закона о прожиточном минимуме, об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которое было еще до Зеленского", - сказал он.

При этом Розенко считает, что размер пенсий можно было бы увеличить за счет денег, выделенных государством на масштабный ремонт дорог.

"Пенсия - производная от зарплат и уплаты взносов. В нынешних условиях я не знаю, на сколько можно было бы поднять (пенсии, - ред.). Думаю, что можно было бы поднять, если часть средств, которые закапываются сегодня в дороги, можно было бы перечислить в Пенсионный фонд", - отметил Розенко.

Также он озвучил свое мнение по поводу накопительной системы начисления пенсионных выплат, которую надеется ввести правительство. По мнению экс-министра, сейчас украинские власти должны обеспечить стабильность ныне действующей пенсионной системы.

"Вопрос в том, что МВФ говорит правительству сказать людям, как сегодня выжить на пенсии и что делать тем, кто старше 35 лет, которые выйдут на пенсию через 5, 10, 15 лет. Вы должны обеспечить стабильность ныне действующей пенсионной системы сегодня. Это вопрос приоритетов. Вопрос о том, как наполнить Пенсионный фонд сегодня, чтобы повышать пенсии не на 80 гривен, а обеспечить достойную жизнь украинским пенсионерам", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

"Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", — сказал Шмыгаль, которого цитирует Nv.ua.

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как реформа повлияет на пенсии украинцев.

"В Украине сегодня 24 млн человек трудоспособного возраста и чуть меньше 11 млн пенсионеров. У нас соотношение одно из лучших в Европе. Если сравнить нас с Японией, то у нас в разы лучше демографическое соотношение, чем в Японии. Но в этих странах нет проблем с пенсионным обеспечением, а в Украине есть. Из 24 млн человек трудоспособного возраста платит взносы в Пенсионный фонд 10 млн. За 3 млн платит государство, таким образом у нас около 13 млн есть. Остальные - 11 млн человек - не платят ничего... Какое может накопление идти, когда у них даже не платятся взносы для базовой пенсии?" - подчеркнул он.