11:05, 23 ноября

Зеленая энергетика: Саудовская Аравия построит целый остров с чистой экосистемой Архитекторы говорят – это будет мегаполис нового поколения

Саудовская Аравия обустраивает чистые города: искусственный остров площадью, как Киев, возведут у побережья Красного моря. Питаться он будет исключительно зеленой энергией. Об этом идет речь в эфире программы "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Архитекторы говорят – это будет мегаполис нового поколения, оснащенный роботами, космическими технологиями и искусственным интеллектом. Строительство планируют завершить к 2030 году.

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Сколько будет стоить такой проект, пока не разглашают.

Тем временем Индия и Великобритания создадут единую энергетическую систему и заполнят ее солнечными киловаттами.

Такой проект был представлен во время климатического саммита в Глазго. К единой сети подключатся еще 140 стран. Она будет работать бесперебойно, то есть солнечные киловатты будут доступны круглосуточно. Если в одном уголке планеты пасмурно, ток будет идти по сети из другой страны, где в это время солнечно.

А Китай на пути к зеленому будущему планирует в ближайшие 40 лет покрыть половину потребности в электричестве энергией солнца. До этого времени экологические киловатты станут дешевле угольной генерации — кВт⋅ч будет стоить меньше 2,5 центов. Таковы результаты совместного исследования британских и китайских ученых.