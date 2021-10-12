15:39, 12 октября 2021

Почему украинцы меняют жилье: названы главные факторы По результатам соцопроса, более трети украинцев сталкивались с арендой жилья

75% жителей городов Украины с населением более 50 000 в возрасте 18-60 лет проживают в собственном доме, а 16% - в арендованном

Такие результаты опроса социологической компании Gradus Research.э

Среди опрошенных, которые сейчас не проживают в арендованном жилье, 34% когда-либо снимали жилье в долгосрочную аренду.

Подавляющее большинство респондентов, проживающих сейчас в арендованном жилье, или арендовали жилье продолжительно когда-либо, указывали цену как один из важнейших факторов при выборе жилья для аренды (70%). Другими важными факторами являются транспортная развязка (43%), район города, нравится больше (36%), наличие техники (холодильник, стиральная машина и т.д.) (32%) и близость к работе (30%).

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Подавляющее большинство опрошенных, проживающих в арендованном помещении сейчас или проживали в нем ранее, меняли это помещение в течение жизни: от 1 до 2 квартир/домов (43%), от 3 до 4 квартир/домов (28%), от 5 квартир/домов и более (18%).

Среди опрошенных, которые меняли арендованное жилье в течение жизни, наиболее распространенными основными причинами является изменение места работы (31%), желание арендодателя (29%) и цена не устраивала (28%).

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 000 в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса 5 октября 2021 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

Приложение Gradus для владельцев iPhone.

Приложение Gradus для пользователей Android.

Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование, какие проблемы украинцы считают первоочередными для власти.