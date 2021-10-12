Почему украинцы меняют жилье: названы главные факторы

По результатам соцопроса, более трети украинцев сталкивались с арендой жилья

Почему украинцы меняют жилье: названы главные факторы

 75% жителей городов Украины с населением более 50 000 в возрасте 18-60 лет  проживают в собственном доме, а 16% - в арендованном

Такие результаты опроса социологической компании Gradus Research.э

Среди опрошенных, которые сейчас не проживают в арендованном жилье, 34% когда-либо снимали жилье в долгосрочную аренду.

Подавляющее большинство респондентов, проживающих сейчас в арендованном жилье, или арендовали жилье продолжительно когда-либо, указывали цену как один из важнейших факторов при выборе жилья для аренды (70%). Другими важными факторами являются транспортная развязка (43%), район города, нравится больше (36%), наличие техники (холодильник, стиральная машина и т.д.) (32%) и близость к работе (30%).

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Подавляющее большинство опрошенных, проживающих в арендованном помещении сейчас или проживали в нем ранее, меняли это помещение в течение жизни: от 1 до 2 квартир/домов (43%), от 3 до 4 квартир/домов (28%), от 5 квартир/домов и более (18%).

Среди опрошенных, которые меняли арендованное жилье в течение жизни, наиболее распространенными основными причинами является изменение места работы (31%), желание арендодателя (29%) и цена не устраивала (28%).

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 000 в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса 5 октября 2021 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

Приложение Gradus для владельцев iPhone.

Приложение Gradus для пользователей Android.

Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование, какие проблемы украинцы считают первоочередными для власти.

Источник Украина 24 Теги жилье недвижимость опрос Gradus Gradus Research