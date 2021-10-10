19:23, Сегодня

Без отопления могут остаться юг и восток Украины — эксперт объяснил, что делать Сергей Дяченко рассказал, как можно предотвратить нехватку газа в некоторых регионах

В Украине могут возникнуть проблемы с газом — подробности рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Сергей Дяченко.

"Наша газотранспортная система построена так, что если нет транзитного газа, могут быть проблемы с газообеспечением на востоке и юге Украины. Дело в том, что хранилища расположены на западе, и если компрессоры при транзите работают с востока на запад, то нельзя поставить газ на юг и восток Украины. Система работала таким образом, что на востоке отбирался транзитный газ и замещался из хранилищ на западе", — сказал он.

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Эксперт объяснил, как это предотвратить.

"То есть, если не будет транзитного газа, для обеспечения востока Украины зимой нужно будет переводить нашу ГТС на реверс. В 2009 году это делали, дней за 10 это можно сделать, сейчас это решается", — сказал он.

Ранее политолог Александр Антонюк заявил, что Украина должна готовиться к возможности полного прекращения транзита российского газа через свою территорию. Эксперт рассказал, какие меры нужно предпринять Украине.

Также лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко рассказала, сколько украинцы переплачивают за газ.

"В 8 раз больше... вы знаете вообще, какая это сумма? У нас получается 76 млрд грн ежегодно. Это, считайте, 60% от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК "Нафтогаз". Это скандал огромного масштаба. Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас..." - отметила она.