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Импорт товаров по новой пошлине: эксперт сообщил о рисках для производства Александр Громыко сообщил о "подводных камнях", с которыми столкнется внутренний производитель

Украина меняет ставки ввозной пошлины, которые одобрил Кабинет министров. Изменения коснутся более 90 товарных наименований, в частности - рыба, мясные продукты, семена, автомобильные комплектующие, краски и лаки. О том, как это повлияет на бизнес, рассказал в программе "Сегодня. День. Выходной" на телеканале "Украина 24" член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Александр Громыко.

"Я возглавляю ассоциацию производителей, и сам являюсь акционером компании по производству бытовой техники, мы всегда поддерживаем решение Кабмина, которое направлено на ввоз сырья и комплектующих для внутреннего производства. То есть, снижение однозначно необходимо. Да, оно несущественно, тем не менее, те же производители, получая это сырье, смогут более успешно конкурировать с импортными производителями", - отметил эксперт.

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Александр Громыко считает, что поднятие пошлины на уровне 10% - терпимо для импортеров.

"Мы, например, не раз выносили в Кабмин и в комитет вопрос о том, чтоб приподнять (пошлину –ред.), например, на готовую продукцию холодильников. У нас, например, вообще очень интересная ситуация - у нас одни и те же бытовые холодильники разных объемов облагаются разными пошлинами, и 0% есть и 5% и 10% пошлины. Поэтому, конечно, мы за унификацию. Должна быть единая пошлина, и если есть внутренний сильный производитель, то, безусловно, пошлина на готовую продукцию должна быть выше. Это совершенно логично. Сейчас все страны мира, особенно во время пандемии, поддерживают внутреннего производителя. На уровне 10% - это совершенно терпимо для любых импортеров", — отметил Громыко.

Эксперт также считает, что повышение пошлины для комплектующих к некоторой бытовой технике приведет к тому, что в Украине производить такой товар никогда не будут, так как это экономически не выгодно.

"Поэтому повышение пошлин на готовую продукцию – это совершенно логично, хотя не факт, что это соответствует ВТО. А снижение, например, на комплектацию - это в 0%, опять же при условии, что это комплектация не производится в Украине, это точно так же логично для производителя. Однако в этом списке есть много сомнительных позиции, как, например, комплектующие для кондиционеров. Повышение идет для комплектующих кондиционеров. Но эти самые кондиционеры у нас идут в 0%, а комплектующие - повышается пошлина. Это говорит о том, что никогда производители кондиционеров здесь не появятся",- сообщил Громыко.

Эксперт также отметил, что поднятие пошлины на комплектующие не сможет способствовать развитию производства.

"Мы, например, тоже одни из тех, которые планировали в будущем производить кондиционеры, мы по-прежнему импортируем, так вот, кондиционеры с пошлиной 0% готовые, и когда компрессор кондиционеров с пошлиной на 10% , комплектующие сейчас даже подняли, то это, мягко говоря, вообще не способствует развитию производства. То есть, здесь их (кондиционеры – ред.) никто никогда производить не будет, это совершенно очевидно", — сказал он.

Напомним, 6 октября на заседании правительства Украины был одобрен законопроект, который предусматривает изменение пошлин по более чем 90 товарным наименованиям. Ставки пошлины пересматривались в связи с унификацией налогов по схеме Всемирной торговой организации (ВТО).

Таким образом, после пересмотра ставок на более чем 50 товарных наименований, пошлины вырастут. К примеру, на краски и лаки — более чем вдвое (с 3% до 6,5%), на клеи — с 5% до 6,5%, точно так же на трубы и шланги — с 5% до 6%. Плиты и листы с пластмассы, которые сейчас заезжают в Украину по ставке 2%, станут облагать пошлиной в 5%.

Запчасти к кондиционерам хотят облагать пошлиной в 5%, тогда, как сейчас— это 0%. На трансформаторы пошлина вырастет с 0% до 10%.

Однако есть и товары, на которые пошлины снизят. В данном случае речь идет о нефтяном битуме — с 10% до 2%, и сырном фондю — с 10% до 5%.