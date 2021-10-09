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"Украина уже зарабатывает" - эксперт об использовании мирового кризиса для роста экономики Мировой кризис можно обратить себе на пользу, считает эксперт, рассуждая о росте экономики в Украине

В ООН отмечают, что цены на продовольствие в мире снова растут. Кроме того, 13-летнего максимума достигла инфляция в странах еврозоны, такие данные приводят в Евростате. А причина кроется в стремительном росте цен на энергоносители, промышленные товары, пищевые продукты, алкоголь, табак и услуги. К концу 2021 года инфляция может достигнуть 4%, а это вдвое превышает целевой показатель Европейского центрального банка. Однако там уверены, что уже в начале 2022 года стоит ожидать резкого снижения показателей.

К чему готовиться украинцам в условиях мирового роста цен рассказал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Денис Москалик.

"Нужно готовиться в первую очередь к инфляции, если говорить об обычных гражданах. Дело в том, что при коронакризисе (мир) буквально забрасывали деньгами, то есть печатали большое количество долларов, евро. Мы (Украина - ред.), в том числе от того выиграла, как часть мировой экономической системы. Безусловно, это привело к инфляции и к росту цен. В дальнейшем эта политика будет продолжаться, соответственно, и мы будем готовиться к инфляции", — сообщил эксперт. "Мы избежали катастрофы в условиях пандемии, но, со всем тем, мы все равно будем сталкиваться с последствиями",-подчеркнул он.

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Денис Москалик также отметил, что инфляцию можно использовать для экономического роста. По его словам, Украина может воспользоваться этим сложным периодом для экспорта металла и продовольствия.

"Украина уже сейчас зарабатывает... Основные два столпа украинского экспорта, от которого мы получаем валюту, это металлы и продовольствие. Они оба сейчас растут в цене, и, безусловно, прибыли увеличиваются. Здесь проблема в другом, в том, что Украина является еще и импортером энергоносителей, и на них также цены растут, и это в определенной степени играет как негативный фактор. По сути, мы будем видеть, что в Украине будет происходить то же самое, что в Евросоюзе, то есть рост инфляции, но при этом происходит рост экономики", — отметил Денис Москалик.

Как известно, в мире неуклонно растут цены на продовольствие. В сентябре мировая инфляция достигла отметки в 30 процентов.Такого стремительного повышения индекса продовольствия эксперты не фиксировали за последнее десятилетие. Больше всего подорожало зерно, масло, молочка и сахар. Такая ситуация на международных рынках повлияла и на Украину. За год сахарный песок прибавил в цене 75 процентов, а подсолнечное масло — аж 70. В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН прогнозируют, что рост цен продолжится.

Напомним, 16,5 млн т подсолнечника планируют собрать с украинских полей в этом году. Такие прогнозы озвучили в ассоциации "Укролияпром", и это больше чем в прошлом году. Впрочем, цены для простых потребителей это вряд ли уменьшит. Стоимость продукта в основном продолжает диктовать мировой рынок. Там спрос и цены только растут. Агрохолдинги уже готовятся продавать продукцию нового урожая за рубеж.