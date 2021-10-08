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Цены на продукты снова растут — как это повлияло на украинцев Подорожали сахар, масло и гречка, в ООН прогнозируют дальнейший рост цен

В мире неуклонно растут цены на продовольствие. В сентябре мировая инфляция достигла отметки в 30 процентов, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Такого стремительного повышения индекса продовольствия эксперты не фиксировали за последнее десятилетие. Больше всего подорожало зерно, масло, молочка и сахар. Такая ситуация на международных рынках повлияла и на Украину. За год сахарный песок прибавил в цене 75 процентов, а подсолнечное масло — аж 70. В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН прогнозируют, что рост цен продолжится.

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В частности, в Украине значительно подорожала гречка, несмотря на больший урожай, чем в прошлом году. Высокие цены на крупу заставляют потребителей есть дешевле каши, считает экономист Олег Пендзин. Если гречка в супермаркетах сейчас стоит около 39 гривен, то рис — 27. По карману и овсянка — от 18 гривен, пшеничная и кукурузная крупы — в пределах 15 гривен, а килограмм ячневой крупы — еще на несколько гривен дешевле.

"Эксперты предупреждали гречкосеев: если вы и дальше будете натягивать цену на гречку, гречка остановится в реализации. Люди переориентируются на другие крупы.Так и произошло — гречка остановилась в реализации, они достигли потолка цены. Пшенная крупа, овсяная, кукурузная — потому что там урожай хороший, там не будет роста цены большого", — сказал Пендзин.

Напомним, 16,5 млн т подсолнечника планируют собрать с украинских полей в этом году. Такие прогнозы озвучили в ассоциации "Укролияпром", и это больше чем в прошлом году. Впрочем, цены для простых потребителей это вряд ли уменьшит. Стоимость продукта в основном продолжает диктовать мировой рынок. Там спрос и цены только растут. Агрохолдинги уже готовятся продавать продукцию нового урожая за рубеж.