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Великобритания полностью перейдет на зеленую энергетику: названы сроки Страна еще имеет значительную зависимость от газа

Великобритания планирует к 2035 году полностью перейти на "зеленую" электроэнергию, сообщает Bloomberg, отмечается в программе "Новости экономики" на телеканале "Украина 24".

Сейчас большинство тока уже производится из возобновляемых источников, однако страна еще имеет значительную зависимость от газа, констатируют аналитики.

В правительстве надеются, что инвестиции в энергию природы защитят население от колебаний цен на "голубое" топливо и уменьшат суммы в счетах потребителей. Сейчас Великобритания делает ставку на силу ветра и планирует нарастить генерацию в 4 раза.

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Напомним, председатель правления союза Global 100RE Ukraine, президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский заявил, что Украина за последние 30 лет потратила более 300 млрд долларов на импорт энергетических ресурсов. Сейчас важно работать над тем, чтобы как можно меньше снизить эти расходы путем внедрения энергетической независимости.

"За 30 лет нашей Независимости, по открытым базам данных, по скромным подсчетам, мы заплатили за импорт энергетических ресурсов для украинской экономики более 300 млрд долларов. А если взять и те источники, которые мы не нашли, но которые можно было как-то интегрировать, по нашим оценкам, это более 400 млрд долларов. Это означает, что фактически три ВВП Украины мы отдали нашим внешним аля-партнерам", - прокомментировал он.

Домбровский считает, что если бы Украина была энергетически независимой, в среднем около 15 млрд долл. ежегодно оставалось бы в экономике нашей страны.

При этом в Финляндии строят солнечную электростанцию мощностью 500 мегаватт. Это больше, чем вся солнечная энергетика, которая производится в стране.

Так, солнечные панели разместят на полтысячи гектаров заброшенных торфяных месторождений. Эксперты посчитали, что киловатт такого экологического тока будет стоить, на наши деньги, 1 грн 20 коп. Для Финляндии это очень дешево, ведь страна не может похвастаться высокой солнечной радиацией. Инвестируют в проект более 400 млн евро.