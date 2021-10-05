13:24, Вчера

Дом могут отрезать от газа: кого это коснется Эксперты советуют не медлить и найти поставщика с выгодным тарифом

Клиентам поставщика "последней надежды", которым является "Нафтогаз", придется в октябре платить более 16 грн за куб газа. В такую ситуацию попадут граждане, с которыми откажутся сотрудничать другие газсбыты. Таким потребителям "Нафтогаз" может предоставлять услуги не более 60 дней. Далее им просто "отрежут" газ, говорится в программе "Новости экономики" на телеканале "Украина 24".

Эксперты советуют не медлить и найти поставщика с выгодным тарифом. Также нужно проверить, заключил ли этот поставщик контракт с "Нафтогазом", чтобы получать от него топливо, дешевле, чем на рынке.

Сейчас газовые цены на украинской энергетической бирже уже превысили 35 грн за кубометр.

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Напомним, Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа, а страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон. Он отметил, что также не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.

"В любом случае первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован", - сказал Шмыгаль.

Экс-нардеп Валерия Заружко считает, что Украина должна подготовиться к тому, как дальше использовать газотранспортную систему. По ее словам, Германия уже не возобновит транзит газа через территорию Украины. Она отметила, что строительство газопровода "Северного потока 2" было только на руку немецкой стороне, ведь Германия руководствовалась своими экономическими интересами в этом вопросе.

"Германия должна работать в контексте компенсации Украине 1 млрд евро на развитие "зеленой" энергетики. Германия уже не будет транзитировать газ через Украину. Хотя до конца 2023 года у нас еще остается контракт на транзит газа через территорию Украины, с которого мы получаем значительные средства в бюджет. Есть еще время, чтобы подготовиться к тому, как мы будем использовать нашу газотранспортную систему в дальнейшем", - сказала Заружко.