11:08, Сегодня

Деньги на болоте: в Финляндии строят суперэлектростанцию Инвестируют в проект более 400 млн евро

В Финляндии строят солнечную электростанцию мощностью 500 мегаватт. Это больше, чем вся солнечная энергетика, которая производится в стране, сообщается в программе "Новости экономики" на телеканале "Украина 24".

Так, солнечные панели разместят на полтысячи гектаров заброшенных торфяных месторождений. Эксперты посчитали, что киловатт такого экологического тока будет стоить, на наши деньги, 1 грн 20 коп.

Для Финляндии это очень дешево, ведь страна не может похвастаться высокой солнечной радиацией. Инвестируют в проект более 400 млн евро.

Напомним, более 66 миллионов евро потратит Хорватия на солнечные электростанции. Соответствующие панели установят на крышах трех тысяч зданий. Кроме жилых домов, "зеленую" энергию получат школы, больницы и офисы. Уже через 30 лет власти страны планируют полностью перевести потребителей на киловатты из возобновляемых источников.

В то же время территория Украины пригодна для развития систем теплоснабжения с использованием солнечной энергии. Наиболее перспективными регионами страны для развития солнечной энергетики является Крымский полуостров и степная Украина. С 2008 года в Украине действует "зеленый тариф" - экономичный механизм вознаграждения за генерацию электроэнергии с возобновляемых источников энергии (ВИЭ).