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Почти на финише: как продвигается строительство объездной Днепра Возле Днепра начался финальный этап масштабного строительства объездной дороги

В Днепре в рамках президентской программы "Большое Строительство" продолжается строительство дороги, которая свяжет выезд из города в сторону Запорожья и Харькова. Как рассказал в эфире программы "Сегодня день" на телеканале "Украина 24" руководитель Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев, сейчас работы уже выполнены на 80%.

По его словам, Южный обход Днепра поможет значительно разгрузить дороги города, который страдает от большого количества автомобилей - 30 000 автомобилей в сутки. Сейчас продолжаются работы на второй очереди, а 7-ми километровый участок от Запорожского шоссе до Южного моста строят с нуля.

"До этого Днепр вообще не имел никакого объезда. А грузовой трафик, который движется - 30 тыс автомобилей в сутки. Теперь весь грузовой транспорт сможет ехать сюда. Для водителей - экономия топлива, времени, и вообще мы город сохраним от того, что там будут большие нагрузки", - рассказал Коломийцев.

Строительство дороги начали еще в 2011 году, и вскоре проект заморозили из-за нехватки средств. Восстановили в прошлом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большое Строительство". Сейчас Южный обход готов на 80 процентов. В частности, дорожники построили 2-уровневую развязку и пересыпали овраг 30-метровым слоем земли. Частью новой трассы уже можно проехать. А завершить все работы здесь планируют в начале следующего года.