23:06, 29 сентября

Средняя зарплата врача в Украине составит 22,5 тыс. грн — Марченко Глава Минфина Сергей Марченко о повышении зарплаты врачам в 2022 году

В Украине в 2022 году ожидается существенное повышение средней заработной платы врачам. Об этом программе "Ток шоу №1" на телеканале "Украина 24" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, увеличение зарплаты для врачей в 2022 году будет более чем в полтора раза, добавив, что это поможет удержать специалистов в Украине.

"Средняя заработная плата врачей, по нашим расчетам, в 2022 году должна составить 22,5 тыс. грн. Мы считаем, что это довольно существенный рост, более чем в 1,6 раза. Мы полагаем, что это позволит, в том числе сохранить рабочие места и оставить медиков в Украине. Потому что мы мотивируем их достаточно существенно", — сказал министр.

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Ранее экономист Павел Кухта в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" прокомментировал заложенное в проект госбюджета-2022 повышение минимальных зарплат врачей до 20 тыс. грн.

"У нас в последние годы система изменилась. Зарплату врачей определяют в основном сами больницы, они контрактуются Национальной службой здоровья Украины, она им платит за услуги, которые они предоставляют нам с вами, и, исходя из этого, определяют зарплаты врачей. Фактически это примерный расчет Министерства финансов, исходя из того, сколько есть врачей, сколько бюджет заложили в Национальную службу. Основная часть медицины – это НСЗУ, это первичная цепочка, вторичная, обычные наши больницы. Но есть много специализированных больниц, например, принадлежащих Академии наук, там немного другое финансирование, механизмы, это не НСЗУ. Основная масса больниц – это бюджет НСЗУ, плата за услуги больницам. Хорошо, что во время ковида повышают врачам зарплаты. Посмотрим, как оно будет, будет ли там реально 20 тысяч", — отметил он.

В то же время, экс-министр социальной политики Андрей Рева отметил, что в 2022 году в проекте государственного бюджета предусмотрено сокращение социальных программ, а минимальные зарплаты будут расти медленнее, чем инфляция. По словам экс-министра, бедность среди населения усилится.

"Факт остается фактом — идет сокращение социальных бюджетных программ, люди становятся беднее. Вдумайтесь, они на следующий год рост минимальной зарплаты закладывают 200 грн - 3%. А инфляцию официальную закладывают 6%. То есть они уже прогнозируют, что 40% наших людей, которые уплачивают ЕСВ в Пенсионный фонд, станут беднее. Даже по этим официальным цифрам", — заявил экс-министр.