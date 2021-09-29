22:12, 29 сентября

Тарифы ЖКХ придется компенсировать субсидиями – Милованов "Цены на энергоносители выросли, придется выделять субсидии", - считает Милованов

В Украине отопительный сезон практически уже "на пороге". Насколько критична ситуация с подключением тепла в стране, сообщил в программе "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

Милованов отметил, что старт отопительного сезона в стране является вызовом. Впрочем, не только в Украине такая ситуация.

"Отопительный сезон – это всегда вызов для Украины, для многих стран, это цикл. Действительно. Есть проблема с углем. Цены на энергоносители сильно выросли. И придется через субсидии поддерживать людей, если цены будут продолжать расти, или если у людей не будет возможности платить. Есть проблемы с тем, что неэффективные системы в инфраструктуре, коммунальные услуги, есть вопросы ценообразования", — сообщил Милованов.

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В ходе выступления Милованов обратил внимание на инфографику в студии, согласно которой 94% опрошенных тратят на оплату за услуги ЖКХ больше половины своего дохода. Экономист отметил, что в мире стараются придерживаться стандарта, согласно которому потребитель тратит не более трети своего дохода.

Милованов прокомментировал ситуацию в Украине, подчеркнув, что украинцы так много тратят на платежки за ЖКХ, потому что мало зарабатывают. Он отметил, что главная проблема в Украине – слабое развитие экономики.

"Но фундаментальная проблема заключается в том, что экономику нужно развивать – чтобы люди больше зарабатывали, и чтобы государство больше зарабатывало и оказывало поддержку тем, кто в этом больше всего нуждается", — сказал Милованов.

Стоит отметить, что министр развития громад и территорий Алексей Чернышов накануне заявил, что тарифы для населения в этом отопительном сезоне не должны повышаться. По его словам, уровень цен остается на уровне предыдущего сезона отопления.

"Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо. Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем (сезоне отопления – ред.)", — сообщил министр.